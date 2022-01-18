Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане — Я не бежал из страны

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Ракурс

Нурсултан Назарбаев 18 января впервые прокомментировал протесты в Казахстане.

Первый президент страны и «лидер нации» огласил официальное заявление, которое транслировалось на ТВ и в сети.

По его словам, в Казахстане произошел внутриэлитный конфликт среди членов команды Назарбаева и по состоянию на сегодняшний день ключевые вопросы перераспределения ресурсов уже решены. Остается открытым вопрос только формальной передачи власти в правящей партией «Нур-Отан».

Назарбаев назвал целью «организованных беспорядков и атаки на Казахстан» разрушение целостности страны и устоев государства.

Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, — заявил Назарбаев.

Отвечая на поступившие в его адрес «многочисленные обращения» и на публикации в СМИ, Назарбаев напомнил, что в 2019 году передал полномочия президента Касим-Жомарту Токаеву, который сейчас имеет всю полноту власти в стране и является главой Совета безопасности страны, а вскоре его изберут и главой правящей партии «Нур-Отан», которую ныне возглавляет сам Назарбаев.

С 2019 года я пенсионер и сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не ехал. Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно безосновательны, — заявил Назарбаев.

В разгар протестов СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева и его семьи из Казахстана. Отмечалось, что первого президента страны не видели на публике с конца декабря, когда он посещал Петербург в конце 2021 года.

Киргизские журналисты 6 января сообщили, что в Бишкеке приземлились два самолета, принадлежавших семье Назарбаева. 5 января Токаев заявил, что сменил Назарбаева во главе Совета безопасности, хотя по закону должность была закреплена за первым президентом пожизненно.

На следующий день пресс-служба президента Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко поговорил с Назарбаевым по телефону. 8 января пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот не покидал Нур-Султан и передал должность главы Совбеза Токаеву добровольно.

«Ракурс» сообщал, что в Казахстане за прошедшее с начала беспорядков время от власти отстранили родственников Назарбаева.