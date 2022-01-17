Родственников Назарбаева выбросили из власти в Казахстане

Нурсултан Назарбаев, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n165814-rodstvennikov-nazarbaeva-vybrosili-iz-vlasti-v-kazahstane.html

Ракурс

В Казахстане за время, прошедшее с начала беспорядков, от власти отстранили родственников бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Так, должность главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен» покинул зять Назарбаева Тимур Кулибаев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 17 января, на сайте палаты.

Пост главы президиума нацпалаты он занимал с 2013 года.

Кулибаев женат на средней дочери Назарбаева Динаре.

Ранее должности потеряли два других зятя бывшего президента — глава правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери Назарбаевой Алие, и глава правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, муж старшей дочери Назарбаева Дары.

Причины их отставки не назывались, известно лишь, что подобные решения были приняты совещаниями директоров компаний.

Кроме того, с должности первого заместителя председателя Комтета нацбезопасности Казахстана уволен племянник Назарбаев Самат Абиш. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Эту должность Абиш занимал с 2015 года.

Сам Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года и не сделал никакого заявления во время массовых протестов, проходивших в начале января 2022 года.

Сообщалось, что он и его дочери с семьями покинули страну, однако посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдикаримов утверждает, что Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане.