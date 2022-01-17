США ответили на угрозы роспропагандиста «сжечь украинцев на Крещатике»

США ответили на угрозы роспропагандиста «сжечь украинцев». Фото: aspi.com.ua

https://racurs.ua/n165813-ssha-otvetili-na-ugrozy-rospropagandista-sjech-ukraincev-na-kreschatike.html

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Российский пропагандист Антон Красовский в эфире пропутинского телеканала Russia Today заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет войска и «сожжет» Конституцию на Крещатике.

Сторонник агрессивной политики Путина заявил, что Украина — это «наша русская земля». На агрессивные высказывания, прозвучавшие в эфире российского государственного СМИ, отреагировали американские дипломаты. Такие заявления они считают «неуклюжей тактикой холодной войны». Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев «животными» и угрожал сжечь Конституцию Украины, присоединился к Марии Захаровой и других кремлевских марионеток во все более удивительной риторике против Украины, — заявили в посольстве.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что «никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны».

Напомним, российский политик лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский посоветовал начать бомбардировки Украины и западных стран в новогоднюю ночь, поскольку все украинцы будут пьяны. А перед этим лидер партии ЛДПР заявлял, что Украина должна полностью войти в состав России.