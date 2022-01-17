США відповіли на погрози роспропагандиста «спалити українців на Хрещатику»

США відповіли на погрози роспропагандиста «спалити українців». Фото: aspi.com.ua

https://racurs.ua/ua/n165813-ssha-vidpovily-na-pogrozy-rospropagandysta-spalyty-ukrayinciv-na-hreschatyku.html

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Російський пропагандист Антон Красовський в ефірі пропутінського телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить в НАТО, то Росія введе війська і «спалить» Конституцію на Хрещатику.

Прибічник агресивної політики Путіна заявив, що Україна — це «наша російська земля». На агресивні висловлювання, які прозвучали в ефірі російського державного ЗМІ, відреагували американські дипломати. Такі заяви вони вважають «незграбною тактикою холодної війни». Про це повідомила посольство США в Україні в Twitter.

Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців «тваринами"та погрожував спалити Конституцію України, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти України, — заявили в посольстві.

Також у дипломатичному відомстві наголосили, що «нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни».

Нагадаємо, російський політик лідер ЛДПР і депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський порадив розпочати бомбардування України та західних країн у новорічну ніч, оскільки всі українці будуть п’яні. А перед цим лідер партії ЛДПР заявляв, що Україна має повністю увійти до складу Росії.