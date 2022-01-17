Під час привітання Геннадія Труханова, скріншот відео

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Ракурс

Геннадію Труханову, меру Одеси, сьогодні, 17 січня, виповнилося 57 років.

Тож апаратна нарада в мерії Одеси сьогодні розпочалася з привітань від музикантів та вручення міському голові кепки, повідомляє видання 048.ua.

Спочатку слово взяв заступник міського голови Олег Бриндак.

Геннадію Леонідовичу, якщо знаєте, у нас, згідно зі Статутом міста, звернення більш ніж 200 одеситів розглядається безпосередньо міським головою. Сьогодні до нас звернулася, напевно, ініціативна група від тисяч одеситів, і, якщо дозволите, ми надамо їм слово, — заявив він.

Після цього до зали зайшов колектив музикантів «Мамині діти"з гітарами та баяном. Вони виконали пісню «Ти одесит, Міша», замінивши у ній ім’я на «Гена».

Окрім побажань нових перемог та здоров’я, музиканти також вручили Труханову кепку.

Знаючи, як Геннадій Леонідович з трепетом ставиться до основного одеського головного убору — кашкета, кепки — від щирого серця хочу подарувати цей головний убір. Перед тим, як шити, твід полоскали в Чорному морі, тому він намолений, — сказав один із музикантів.

Після музичного привітання очільник облдержадміністрації Одеської області Сергій Гриневецький привітав іменинника та подарував йому три книги:

«Психологія впливу» Роберта Чалдіні;

«Ніколи не здавайтеся» Вінстона Черчіля;

«Правила успіху» Джека Конфілда.

Насамкінець у залі засідань прозвучала пісня «Ах, Одеса моя».

Нагадаємо, у жовтні Вищий антикорупційний суд призначив Труханову заставу в розмірі 30 млн грн у справі про незаконне заволодіння землею.

Джерело: 048.ua