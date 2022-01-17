Погода в Україні. Фото: altapress.ru

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Штормове попередження в Україні на 17 січня оголосили синоптики.

Погода погіршиться у західних та північних областях. Вдень в Україні, зокрема в Києві, очікуються пориви вітру 17−22 м/с. Штормовий вітер обіцяють у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У цих регіонах синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях. Крім того, на високогір’ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Тим часом «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост» у Facebook повідомив, що станом на 11.00 17 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Через густий туман видимість складає 20 м, фіксуються пориви західного вітру до 20 м/с. Температура повітря складає 13° морозу за Цельсієм, вологість висока. Рятувальники рекомендують утриматися від виходу на високогір’я.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що 14 січня у Києві було встановлено рекорд максимальної швидкості вітру. Того дня максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с, що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році. А рекорд швидкості вітру в 25 м/с був установлений 20 березня 1881 року.

Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали, що у низці областей України 17 січня очікуються сильні пориви вітру, що може ускладнити роботу транспорту, підприємств енергетики та комунального господарства.