Погода в Украине. Фото: altapress.ru

https://racurs.ua/n165809-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda.html

Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине на 17 января объявили синоптики.

Погода ухудшится в западных и северных областях. Днем в Украине, в частности в Киеве, ожидаются порывы ветра 17−22 м/с. Штормовой ветер обещают во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В этих регионах синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах. Кроме того, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Тем временем «Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что по состоянию на 11.00 17 января на горе Поп Иван Черногорский облачно. Из-за густого тумана видимость составляет 20 м, фиксируются порывы западного ветра до 20 м/с. Температура воздуха составляет 13° мороза по Цельсию, влажность высокая. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на высокогорье.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что 14 января в Киеве был установлен рекорд максимальной скорости ветра. В тот день максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с, что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году. А рекорд скорости ветра в 25 м/с был установлен 20 марта 1881 года.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в ряде областей Украины 17 января ожидаются сильные порывы ветра, что может затруднить работу транспорта, предприятий энергетики и коммунального хозяйства.