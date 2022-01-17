Олександр Лукашенко. Фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/ua/n165808-lukashenku-vvyjaietsya-ukrayinska-armada-na-kordoni-vin-provede-navchannya-z-rosiieu.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив про українських націоналістів біля білоруських кордонів.

Диктатор заявив, що на україно-білоруському кордоні йде нарощування підрозділів силовиків. Таку заяву Лукашенко зробив на нараді, передає білоруське державне агентство БЕЛТА.

Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з «націоналістів-радикалів». Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами, — заявив союзник країни-агресора Росії.

У відповідь Лукашенко пригрозив провести в Білорусі спільні з Росією «солідні» військові навчання. За словами диктатора, навчання передбачатимуть відпрацювання протистояння країнам Прибалтики, Польщі та Україні. Зазначається, що маневри розпочнуться вже у лютому.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року на кордоні з Республікою Білорусь Міністерство внутрішніх справ України розпочало спільну спеціальну прикордонну операцію «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Джерело: БЕЛТА