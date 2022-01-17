Александр Лукашенко. Фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/n165808-lukashenko-mereschitsya-ukrainskaya-armada-na-granice-on-provedet-ucheniya-s-rossiey.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заявил об украинских националистов у белорусских границ.

Диктатор заявил, что на украино-белорусской границе идет наращивание подразделений силовиков. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще хуже, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами, — заявил союзник страны-агрессора России.

В ответ Лукашенко пригрозил провести в Беларуси совместные с Россией «солидные» военные учения. По словам диктатора, учения будут предусматривать отработку противостояния странам Прибалтики, Польши и Украины. Отмечается, что маневры начнутся уже в феврале.

Напомним, в ноябре 2021 года на границе с Республикой Беларусь Министерство внутренних дел Украины начало совместную специальную пограничную операцию «Полесье». Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Источник: БЕЛТА