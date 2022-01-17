Миллиардер Илон Маск, фото: Telekririka

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Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры привели к обеднению миллионов людей в мире.

В то же время состояние 10 самых богатых людей мира за время пандемии возросло более чем вдвое — до 1,5 трлн дол. США. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного объединением благотворительных организаций Oxfam, результаты которого были обнародованы 17 января, сообщает издание «Суспільне».

Фактически ежедневно во время пандемии возникал новый миллиардер, тогда как 99% мира из-за локдауна, сокращения международной торговли и туризма только беднели, — подчеркивает исполнительный директор британского представительства Oxfam Дхананджаян Срискандараджа.

Отмечается, что до пандемии COVID-19 около половины населения планеты (3,2 млрд человек) жили за чертой бедности. За время пандемии количество таких лиц возросло на 160 млн.

В Oxfam отмечают, что если бы на прибыль десяти самых богатых людей мира, полученную за время пандемии, наложили 99-процентный единовременный налог, у них бы все равно было на 8 млрд дол. больше, чем до пандемии.

Для миллиардеров пандемия стала «золотой лихорадкой», — подчеркивает референт Oxfam Мануэль Шмитт. — Правительства закачали в экономику миллиарды, однако большая часть (этих денег — ред.) осталась у людей, которые особенно выиграют от курсов акций.

Источник: «Суспільне»