ГБР в день суда над Порошенко сообщило фабулу "угольного дела"

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Детали «угольного дела», по которому проходят экс-президент Петр Порошенко и нардеп Виктор Медведчук, сообщили 17 января в Госбюро расследований.

Оказалось, что Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России. Цель этих действий, по версии следователей ГБР, — усилить зависимость Украины от поставок угля от террористических организаций.

Такую версию обнародовала на брифинге пресс-секретарь и советник ГБР Татьяна Сапьян.

Она зачитала для журналистов фабулу расследования, согласно которой Медведчук по договоренности с Порошенко якобы согласовал с руководством России меры по ограничению поставок угля. Это должно было заставить Украину договариваться с террористическими организациями в ОРДЛО.

Медведчук якобы руководил переговорами с россиянами, а Порошенко осуществлял общее руководство процессом и обеспечил кадры для его проведения.

Сапьян также заявила, что 17 января сотрудники ГБР в помещении аэропорта «Киев» выполнили все требования Уголовного процессуального кодекса Украины по вручению Порошенко процессуальных документов, а именно ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и повестки о вызове на 11.00 в Печерский райсуд для его рассмотрения.

Однако окружение пятого президента Украины искусственно создавало предпосылки для того, чтобы помешать следователям выполнить их законные действия, — сказала спикер ГБР.

14 января Госбюро расследований заявляло, что Порошенко уклонялся от получения повестки в суд и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить.

Меру пресечения экс-президенту начали избирать 17 января в Печерском райсуде Киева.