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Ракурс
Снежный шторм в США. Фото: rubic.us

Снежный шторм свирепствует в США и Канаде — сотни тысяч людей без света (ВИДЕО)

17 янв 2022, 11:19
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Снежный шторм накрыл Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Непогода затронула 80 млн человек, в части юго-восточных штатов без света осталось более 145 тыс. людей. Из-за непогоды из США отменили более 3 тыс. рейсов. Международный аэропорт Шарлотты Дуглас в Северной Каролине пострадал сильнее всего — почти 90% рейсов отменили. Об этом сообщают BBC и USA Today.

Чрезвычайное положение объявили в американских штатах Вирджиния, Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина. Граждан просят по возможности не выезжать на дороги. В Северной Каролине из-за непогоды в смертельных ДТП погибли два человека. Дорожные патрули уже сообщили о сотнях аварий.

По информации американских метеорологов, в некоторых районах ожидается более 30 см снега. Отмечается, что снег и лед могут привести к отключению электроэнергии и повреждения деревьев. В крупнейшем городе Канады Торонто ожидается до 20 см снега.

Шторм в США и Канаде. Карта: watchers.news

Шторм в США и Канаде. Карта: watchers.news


Напомним, ученые заявляют, что в XXI веке ураганы и тайфуны будут бушевать по всей Земле. По мере потепления климата тропические циклоны распространятся на районы средних широт, включая крупные города, как Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио.

Источники: BBC, USA Today

Источник: Ракурс


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