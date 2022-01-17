Сніговий шторм у США. Фото: rubic.us

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Сніговий шторм накрив Сполучені Штати Америки та Канаду.

Негода торкнулася 80 млн осіб, у частині південно-східних штатів без світла залишилося понад 145 тис. людей. Через негоду із США скасували понад 3 тис. рейсів. Міжнародний аеропорт Шарлотти Дуглас у Північній Кароліні постраждав найдужче — майже 90% рейсів скасували. Про це повідомляють BBC та USA Today.

Надзвичайний стан оголосили в американських штатах Вірджинія, Джорджія, Флорида, Північна та Південна Кароліна. Громадян просять за можливості не виїжджати на дороги. У Північній Кароліні через негоду в смертельні ДТП загинули двоє осіб. Дорожні патрулі вже повідомили про сотні аварій.

За інформацією американських метеорологів, у деяких районах очікується понад 30 см снігу. Зазначається, що сніг та лід можуть призвести до відключення електроенергії та пошкодження дерев. У найбільшому місті Канади Торонто очікується до 20 см снігу.

Нагадаємо, науковці заявляють, що у XXI столітті урагани і тайфуни вируватимуть по всій Землі. У міру потепління клімату тропічні циклони поширяться на райони середніх широт, включаючи великі міста, як Нью-Йорк, Бостон, Пекін і Токіо.

Джерела: BBC, USA Today