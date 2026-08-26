Канади запроваджує мита на низку товарів зі США від 15 до 50%. Фото:

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Канада запровадила нові мита на американські товари.

Канадський уряд запроваджує контрмита у розмірі від 15% до 50% на імпорт низки товарів зі Сполучених Штатів. До такого рішення в Оттаві дійшли після того, як було зірвано торговельні переговори у Вашингтоні та посилення тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомили в Міністерстві фінансів Канади.

Зазначається, що нові тарифи торкнуться американських товарів на суму 27,6 млрд канадських доларів (19,9 млрд дол. США).

Оновлені правила набувають чинності 8 вересня і передбачають тарифи на рівні 15%, 25% та 50% для близько 700 категорій продукції. Зокрема, йдеться про сталь та алюміній, продукти харчування, побутову, електро- і сільськогосподарську техніку, целюлозу і папір, меблі, одяг і взуття.

Як відомо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадили мита у 50% на імпорт з Канади. Після цього канадський уряд заявив, що готує відповідь.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щодо всього імпорту товарів мит за тарифом 10% — на додачу до вже чинних мит. Таку заяву американський лідер зробив після того, як Верховний суд Сполучених Штатів визнав незаконними більшість тарифів, які Трамп запровадив своїми указами.