Порошенку загрожує арешт, біля суду - мітинг

https://racurs.ua/ua/n165804-poroshenku-zagrojuie-aresht-bilya-sudu-v-kyievi-zibravsya-mityng-translyaciya-foto.html

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У справі Петра Порошенка Печерський районний суд Києва 17 січня почав обирати запобіжний захід п’ятому президенту України.

Як свідчать стріми з центру столиці, будівлю суду посилено охороняють, сюди пригнали й кілька автозаків.

Порошенко повернувся 17 січня із закордонної поїздки і відразу вирушив у суд.

Згідно з інформацією ДБР, сторона обвинувачення проситиме про запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Порошенко обвинувачується у вугільній справі за двома статтями КК України. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття про створення терористичної групи чи організації та сприяння їм передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що Печерський райсуд уже не вперше розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові.

У 2020 році екс-президент був підозрюваним у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Тоді ДБР вже під час засідання оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Семочка, тому обрання запобіжного заходу негайно припинили.

Нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження щодо схеми постачання впродовж 2014−2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності так званим ЛДНР групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року у провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та екс-мінсітру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями «фінансування тероризму», «держзрада» і «створення терористичної організації». 20 грудня підозру оголосили й Порошенку, при цьому суд 6 січня 2022 року арештував його майно.

На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі. У разі доведення провини політику загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.