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Порошенко грозит арест, возле суда в Киеве собрался митинг
Порошенко угрожает арест, возле суда в Киеве собрался митинг (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)https://racurs.ua/n165804-poroshenko-grozit-arest-vozle-suda-v-kieve-sobralsya-miting-translyaciya-foto.htmlРакурс
По делу Петра Порошенко Печерский районный суд Киева 17 января начал избирать меру пресечения пятому президенту Украины.
Как свидетельствуют стримы из центра столицы, здание суда усиленно охраняют, сюда пригнали и несколько автозаков.
Порошенко вернулся 17 января из заграничной поездки и сразу отправился в суд.
Согласно информации ГБР, сторона обвинения будет просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Порошенко обвиняется в «угольном деле» по двум статьям УК Украины. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья о создании террористической группы или организации и содействии им предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, что Печерский райсуд уже не впервые будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.
В 2020 году экс-президент был подозреваемым по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Тогда ГБР уже во время заседания объявило о завершении досудебного следствия по делу о назначении Семочка, поэтому избрание меры пресечения немедленно было прекращено.
Напомним, что ГБР сейчас расследует уголовное производство по схеме снабжения на протяжении 2014−2015 годов угля из временно оккупированных территорий и содействия деятельности так называемым ЛДНР группой граждан Украины.
В сентябре-ноябре 2021 года в производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по статьям «финансирование терроризма», «госмена» и «создание террористической организации». 20 декабря подозрение объявили и Порошенко, при этом суд 6 января 2022 года арестовал его имущество.
По мнению следствия, своими действиями фигуранты сделали Украину энергетически зависимой от РФ и боевиков на Донбассе. В случае доказательства вины политику грозит до 15 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.
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