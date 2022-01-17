Кличко во второй раз заболел COVID-19

Виталий Кличко, фото: НВ

https://racurs.ua/n165803-klichko-vo-vtoroy-raz-zabolel-covid-19.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко снова получил положительный результат теста на короновирусную болезнь COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фэйсбук.

Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома, — отметил Кличко.

Также Кличко призвал граждан быть осторожными в условиях эпидемии, отмечая, что вирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию COVID-19, агрессивен и быстро распространяется.

Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила! — резюмировал мэр Кива.

Впервые Кличко заболел COVID-19 во второй половине октября 2020 года. Тогда он также работал из дома, находясь на самоизоляции. 4 ноября 2020 года Кличко сообщил, что выздоровел и возвращается к активной работе.