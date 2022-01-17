В горах Румынии произошло землетрясение. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/n165802-zemletryasenie-sotryaslo-rumyniu-tolchki-oschutili-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Землетрясение в горах Румынии произошло 16 января в районе гор Ванча.

Источник подземных толчков находился на глубине 138 км в 125 км от границы с Украиной. Магнитуда составляла 4,4 балла. Землетрясение можно было почувствовать в отдельных населенных пунктах юго-западной части Одесской области. Толчки такой силы считаются безопасными для населения, никто за помощью не обращался. Об этом 17 января сообщила ГСЧС со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Как пишет «Общественное» со ссылкой на сейсмолога Константина Егупова, толчки магнитудой 4 балла не представляют угрозы для Одессы, этому региону опасны 6−7 баллов. Специалист отмечает, что за последние годы увеличилась интенсивность землетрясений за последние годы. За последние 30 лет в Одесской области не фиксировали значительных землетрясений.

Речь идет о другом. Что руководство города и страны совершенно не занимаются подготовкой к возможным воздействиям. Абсолютно не контролируется строительство. И много других проблем, которые могут привести к очень серьезным последствиям в случае какого-то сильного толчка, — отметил Егупов.



Напомним, 14 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,3 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался в 12 км к востоку от Ужгорода на глубине 2 км

Источник: «Общественное»