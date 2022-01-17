У горах Румунії стався землетрус. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n165802-zemletrus-strusonuv-rumuniu-poshtovhy-vidchuly-na-odeschyni.html

Ракурс

Землетрус у горах Румунії стався 16 січня у районі гір Ванча.

Джерело підземних поштовхів знаходилося на глибині 138 км у 125 км від кордону з Україною. Магнітуда становила 4,4 бали. Землетрус можна було відчути в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області. Поштовхи такої сили вважаться безпечними для населення, ні хто за допомогою не звертався. Про це 17 січня повідомила ДСНС із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Як пише «Суспільне» із посиланням на сейсмолога Костянтина Єгупова, поштовхи магнітудою 4 бали не становлять загрози для Одеси, цьому регіону небезпечні 6−7 балів. Фахівець зазначає, що за останні роки збільшилася інтенсивність землетрусів за останні роки. За останні 30 років в Одеській області не фіксували значних землетрусів.

Йдеться про інше. Що керівництво міста та країни абсолютно не займаються підготовкою до можливих впливів. Абсолютно не контролюється будівництво. І багато інших проблем, які можуть призвести до дуже серйозних наслідків у разі якогось сильного поштовху, — зазначив Єгупов.



Нагадаємо, 14 січня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу розташовувався за 12 км на схід від Ужгорода на глибині 2 км.

Джерело: «Суспільне»