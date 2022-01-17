РПЦ будет изгонять дьявола из «одержимых компьютерной страстью»

России написали молебен «об одержимых компьютерной страстью», фото:

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В РФ Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви (РПЦ) составила молебен «Пение об одержимых компьютерной страстью».

Об этом сообщается на сайте Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Отмечается, что этот молебен был написан комиссией в 2021 году и среди других богослужебных текстов передан на рассмотрение Синода РПЦ.

В данный момент текст молебна не размещен в открытом доступе. Его обнародуют в случае одобрения Синодом.

В 2021 году Синодальная богослужебная комиссия РПЦ подготовила 39 служб и чинопоследований, среди которых также молебны:

перед сдачей экзаменов;

перед началом обучения в заведениях для взрослых;

по поводу поиска работы.

Молебен — это краткая служба, в которой верующие, по своим личным нуждам или обстоятельствам, обращаются с молитвой к Богу и святым.

Напомним, в 2018 году Всемирная организация по здравоохранению внесла игровую зависимость в 11-е издание Международной классификации болезней.