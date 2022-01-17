РПЦ виганятиме диявола з «одержимих комп’ютерною пристрастю»

У Росії написали молебень «про одержимих комп’ютерною пристрастю», фото:

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Ракурс

У РФ Синодальна богослужбова комісія Російської православної церкви (РПЦ) склала молебень «Спів про одержимих комп’ютерною пристрастю».

Про це повідомляється на сайті Петрозаводської та Карельської єпархії РПЦ.

Зазначається, що цей молебень був написаний комісією у 2021 році і серед інших богослужбових текстів наразі переданий на розгляд Синоду РПЦ.

Наразі текст молебня не розміщено у відкритому доступі. Його оприлюднять в разі схвалення Синодом.

Загалом у 2021 році Синодальна богослужбова комісія РПЦ підготували 39 служб та чинопослідувань, серед яких також молебні:

перед складанням іспитів;

перед початком навчання у закладах для дорослих;

з приводу пошуку роботи.

Молебень — це коротка служба, в якій віряни, за своїми особистими потребами чи обставинами, звертаються з молитвою до Бога та святих.

Нагадаємо, у 2018 році Всесвітня організація з охорони здоров’я внесла ігрову залежність до 11-го видання Міжнародної класифікації хвороб.