"Нормандська четвірка" готує зустріч політрадників наприкінці січня - на початку лютого

https://racurs.ua/ua/n165800-normandska-chetvirka-gotuie-zustrich-politradnykiv-roszmi.html

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На переговорах по Донбасу політрадники «нормандської четвірки» можуть знову зустрітися протягом найближчих тижнів.

Про це 17 січня повідомляє «Інтерфакс» з посиланням інформоване джерело з російського істеблішменту.

Всіми сторонами проводиться підготовка нової зустрічі представників політрадників «нормандської четвірки». Йдеться про кінець січня — початок лютого, — сказав співрозмовник агентства.

Місце проведення зустрічі наразі не затверджено.

На порядку денному обговорення умов імплементації існуючих політичних механізмів урегулювання конфлікту. Нові чи альтернативні механізми не обговорюються, — сказало джерело.

Минулого тижня про підготовку зустрічі повідомляла низка ЗМІ з посиланням на канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сьогодні до Києва прибуває міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

До «нормандської четвірки» входять Німеччина, Франція, Україна та Росія. Цю групу створено для врегулювання ситуації на сході України.

6 січня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

10 січня зустріч із радниками лідерів Франції та Німеччини провели Володимир Зеленський та Андрій Єрмак.