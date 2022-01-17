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Ще одна країна не радить своїм громадянам їхати в Україну. Фото: slovoidilo.ua

Агресія Росії — ще одна країна не радить своїм громадянам їхати в Україну

17 січ 2022, 09:56
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Канада порадила своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до України через агресію Російської Федерації.

Уряд Канади змінив рівень ризику для України. В Оттаві радять уникати будь-яких поїздок в окупований Крим, у тому числі транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя. Громадянам також радять уникати будь-яких поїздок на територію ОРДЛО та прилеглі райони на підконтрольній території в межах 20 км від лінії зіткнення. Про це повідомляється в рекомендації уряду Канади для мандрівників у Twitter.

Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію, а також нарощування військової потужності в країні й навколо неї, — йдеться в повідомленні.


Також зазначається, що Канада не визнає контроль Росії над Кримом, тому можливості канадської влади щодо надання консульської допомоги канадцям у Криму вкрай обмежені.

Нагадаємо, 12 січня Державний департамент США радив своїм громадянам відмовитися від подорожей в Україну. У Вашингтоні попереджали про зростання загрози російської агресії на кордонах.

Джерело: Ракурс


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