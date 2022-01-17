Ще одна країна не радить своїм громадянам їхати в Україну. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n165799-agresiya-rosiyi-sche-odna-krayina-ne-radyt-svoyim-gromadyanam-yihaty-v-ukrayinu.html

Ракурс

Канада порадила своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до України через агресію Російської Федерації.

Уряд Канади змінив рівень ризику для України. В Оттаві радять уникати будь-яких поїздок в окупований Крим, у тому числі транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя. Громадянам також радять уникати будь-яких поїздок на територію ОРДЛО та прилеглі райони на підконтрольній території в межах 20 км від лінії зіткнення. Про це повідомляється в рекомендації уряду Канади для мандрівників у Twitter.

Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію, а також нарощування військової потужності в країні й навколо неї, — йдеться в повідомленні.



Також зазначається, що Канада не визнає контроль Росії над Кримом, тому можливості канадської влади щодо надання консульської допомоги канадцям у Криму вкрай обмежені.

Нагадаємо, 12 січня Державний департамент США радив своїм громадянам відмовитися від подорожей в Україну. У Вашингтоні попереджали про зростання загрози російської агресії на кордонах.