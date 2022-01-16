https://racurs.ua/ua/n165787-nato-vderlosya-v-ukrayinu-v-kremli-prygolomshyly-zayavou.html

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Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає «вторгнення» НАТО в Україну.

За його словами, Москва не може більше з цим миритися. Про це повідомляє CNN.

Ми спостерігаємо «поступове вторгнення» НАТО на територію України, — заявив Пєсков.

За його словами, НАТО нібито має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії та Альянсу до «червоної межі». Зокрема, саме це він називає нібито головною причиною, за якої Путін розмістив війська на кордонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.

Джерело: CNN