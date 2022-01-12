https://racurs.ua/ua/n165632-derjdep-radyt-gromadyanam-ssha-ne-yihaty-v-ukrayinu-v-chomu-prychyna.html

Ракурс

Держдеп США радить громадянам відмовитися від подорожей в Україну. Там попереджають про зростання загрози російської агресії на кордонах.

Умови безпеки можуть змінитися будь-якої миті. Таку заяву опублікувала прес-служба посольства США.

Громадяни США в Україні повинні знати, що подальші військові дії Росії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США при виїзді з країни, — заявили в посольстві.



Там додали, що громадянам США, які живуть в Україні, варто перевірити терміни дії свого американського паспорта і готуватися діяти у разі вторгнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговори НАТО-Росія відбулися в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 12 січня. За стіл з росіянами сіли представники США і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Переговори відбулися у форматі саміту Росія-НАТО. Сторони обговорили ситуацію біля кордонів України і так звані «гарантії безпеки», на яких наполягала Росія.