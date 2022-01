Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здивували незвичайним явищем. Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс.

Температура повітря опустилася нижче 0 °C. Про це пише The National.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи. Джебель Джайс — найвищий пік ОАЕ (1 тис. 934 метри над рівнем моря) — належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом.

Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників. Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.

