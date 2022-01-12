Крига. Фото: The National

https://racurs.ua/ua/n165631-kryga-vkryla-nayvyschu-vershynu-oae-foto-unikalnogo-yavyscha.html

Ракурс

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здивували незвичайним явищем. Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс.

Температура повітря опустилася нижче 0 °C. Про це пише The National.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи. Джебель Джайс — найвищий пік ОАЕ (1 тис. 934 метри над рівнем моря) — належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом.

Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників. Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.

قمة جبل جيس في رأس الخيمة مزيج من أجواء شتوية ساحرة وإطلالة على مناظر طبيعية خلابة. #أجمل_شتاء_في_العالم



The summit of Ras Al Khaimah’s Jebel Jais combines a charming winter atmosphere with views of stunning landscapes. #WorldsCoolestWinterpic.twitter.com/uoUMr2Cll8

— Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 12, 2022

Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня. Холодні умови, схоже, збережуться й найближчими днями.

Джерело: The National