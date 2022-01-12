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Крига. Фото: The National
Крига вкрила найвищу вершину ОАЕ — фото унікального явищаhttps://racurs.ua/ua/n165631-kryga-vkryla-nayvyschu-vershynu-oae-foto-unikalnogo-yavyscha.htmlРакурс
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здивували незвичайним явищем. Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс.
Температура повітря опустилася нижче 0 °C. Про це пише The National.
Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи. Джебель Джайс — найвищий пік ОАЕ (1 тис. 934 метри над рівнем моря) — належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом.
Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників. Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.
قمة جبل جيس في رأس الخيمة مزيج من أجواء شتوية ساحرة وإطلالة على مناظر طبيعية خلابة. #أجمل_شتاء_في_العالم
The summit of Ras Al Khaimah’s Jebel Jais combines a charming winter atmosphere with views of stunning landscapes. #WorldsCoolestWinterpic.twitter.com/uoUMr2Cll8
— Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 12, 2022
Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня. Холодні умови, схоже, збережуться й найближчими днями.
Джерело: The National
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