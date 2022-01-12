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Ракурс
Крига. Фото: The National

Крига вкрила найвищу вершину ОАЕ — фото унікального явища

12 січ 2022, 21:45
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Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здивували незвичайним явищем. Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс.

Температура повітря опустилася нижче 0 °C. Про це пише The National.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи. Джебель Джайс — найвищий пік ОАЕ (1 тис. 934 метри над рівнем моря) — належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом.

Крига. Фото: The National

Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників. Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.

Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня. Холодні умови, схоже, збережуться й найближчими днями.

Джерело: The National

Джерело: Ракурс


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