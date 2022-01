Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) удивили необычным явлением. Ледяные щиты образовались на самой высокой вершине горы Джебель Джайс.

Температура воздуха опустилась ниже 0 °C. Об этом пишет The National.

Правительственное управление СМИ Рас-эль-Хаймы поделилось видео, и описало его как чудо природы. Джебель Джайс — самый высокий пик ОАЭ (1 тыс. 934 метра над уровнем моря) — принадлежат к горному массиву Хаджар и расположен на границе с Оманом.

Осенью, летом и весной сюда приезжают тысячи туристов и отдыхающих. Жители Дубая, Абу-Даби и Шарджи также поделились в социальных сетях фотографиями и видеороликами, на которых сняли холодные утренние часы. Минимальная температура в это время составляла 12ºC.

قمة جبل جيس في رأس الخيمة مزيج من أجواء شتوية ساحرة وإطلالة على مناظر طبيعية خلابة. #أجمل_شتاء_في_العالم



The summit of Ras Al Khaimah’s Jebel Jais combines a charming winter atmosphere with views of stunning landscapes. #WorldsCoolestWinterpic.twitter.com/uoUMr2Cll8