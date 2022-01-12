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Ракурс

Лед появился на наивысшей горе ОАЭ — фото уникального явления

12 янв 2022, 21:45
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) удивили необычным явлением. Ледяные щиты образовались на самой высокой вершине горы Джебель Джайс.

Температура воздуха опустилась ниже 0 °C. Об этом пишет The National.

Правительственное управление СМИ Рас-эль-Хаймы поделилось видео, и описало его как чудо природы. Джебель Джайс — самый высокий пик ОАЭ (1 тыс. 934 метра над уровнем моря) — принадлежат к горному массиву Хаджар и расположен на границе с Оманом.

Лед. Фото: The NationalОсенью, летом и весной сюда приезжают тысячи туристов и отдыхающих. Жители Дубая, Абу-Даби и Шарджи также поделились в социальных сетях фотографиями и видеороликами, на которых сняли холодные утренние часы. Минимальная температура в это время составляла 12ºC.

Низкая влажность делает вершины более холодными. В сельских и пустынных районах температура поднималась до 20 градусов в самый жаркий час дня. Холодные условия, похоже, сохранятся и в ближайшие дни.

Источник: The National

Источник: Ракурс


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