Башар Асад вместе с семьей. Фото:

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Ракурс

Сирійський диктатор Башар Асад втік із Сирії.

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Він разом із сім'єю виїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів та наразі перебуває в Абу-Дабі. Про це ввечері 7 грудня повідомили турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в ОАЕ.

А телеканал CNN з посиланням на джерело інформує, що Асада немає в Дамаску. На це вказує перебування його президентської гвардії. Охорона Асада більше не розміщена в його звичному місці проживання. Вказується, що гвардія супроводжує Асада десь в дорозі. Тому висуваються припущення, що диктатор вже вітк з Дамаска.

Тим часом командувач сирійської армії звернувся до народу замість Асада. Він заявив, що військові «активно проводять операції проти терористів у Хамі, Хомсі та Дар’ї, знищуючи десятки транспортних засобів та склади зброї». Також він додав, що посилюється оборона поблизу Дамаска.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що 7 грудня захопили місто Дараа, яке на півдні країни. Це четверте місто, втрачене військами Башара Асада за тиждень. А 6 грудня підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр ель-Зор, головний плацдарм уряду у величезній східній пустелі.

У мережі також з’явилася інформація, що сьогодні передмістя Дамаска Дума перейшло під контроль повстанців після втечі сирійської армії.

Джерела: CNN, турецькі ЗМІ