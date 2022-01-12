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Ракурс

Госдеп советует гражданам США не ехать в Украину — в чем причина

12 янв 2022, 22:10
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Госдеп США советует гражданам отказаться от путешествий в Украину. Там предупреждают о возрастающей угрозе российской агрессии на границах.

Условия безопасности могут измениться в любой момент. Такое заявление опубликовала пресс-служба посольства США.

Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны, — заявили в посольстве.


Там добавили, что гражданам США, которые живут в Украине, стоит проверить сроки действия своего американского паспорта и готовиться действовать в случае вторжения.

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры НАТО-Россия состоялись в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 12 января. За стол с россиянами сели представители США и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Переговоры прошли в формате саммита Россия-НАТО. Стороны обсудили ситуацию у границ Украины и так называемые «гарантии безопасности», на которых настаивала Россия.

Источник: Ракурс


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