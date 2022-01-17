Еще одна страна не советует своим гражданам ехать в Украину. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n165799-agressiya-rossii-esche-odna-strana-ne-sovetuet-svoim-grajdanam-ehat-v-ukrainu.html

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Канада посоветовала своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину из-за агрессии Российской Федерации.

Правительство Канады изменило уровень риска для Украины. В Оттаве советуют избегать любых поездок в оккупированный Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя. Гражданам также советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и прилегающие районы на подконтрольной территории в пределах 20 км от линии соприкосновения. Об этом сообщается в рекомендации правительства Канады для путешественников в Twitter.

Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии, а также наращивания военной мощи в стране и вокруг нее, — говорится в сообщении.



Также отмечается, что Канада не признает контроль России над Крымом, поэтому возможности канадских властей по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены.

Напомним, 12 января Государственный департамент США советовал своим гражданам отказаться от путешествий в Украину. В Вашингтоне предупреждали о росте угрозы российской агрессии на границах.