Гривна и доллар. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 января установил Национальный банк Украины.

Стоимость доллара выросла на 22 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро подорожал на 20 коп. По состоянию на 16 января официальный курс гривны относительно доллара составил 27,73 грн за 1 долл., а евро — 31,78 грн за европейскую денежную единицу. Таким образом 17 января 1 долл. стоит 27,95 грн, а евро — 31,98 грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации ресурса «Минфин», Нацбанк дважды выходил на торги и продал сначала около 50 млн долл. из-за «запроса лучшего курса» по цене 27,95 грн и выше, а затем под вечер вышел еще раз с продажей в том же формате по 27,98 грн и выше. Доллар подорожал до 28 грн после того, как НБУ во второй раз покинул рынок

Отмечается, что весь день гривна находилась под давлением, а спрос превышал предложение. После обеда объемы торгов превысили 250 млн долл., а это много для украинского рынка.

Также сообщается, что по состоянию на 14 января объем ОВГЗ в обращении с начала января сократился на 9,74 млрд грн (-0,92%) до 1 трлн 44,7 млрд грн.

Как изменился портфель ОВГЗ:

у банков уменьшился на 4,55 млрд грн до 538,6 млрд грн.

у юрлиц «похудел» на 1,15 млрд грн до 81,25 млрд грн.

у физлиц увеличился на 201,4 млн грн до 25,1 млрд грн.

в Нацбанке не изменился. Остался на уровне 312,6 млрд грн.

Напомним, украинская гривна в 2022 году продолжает обесцениваться — за 14 дней января официальный курс доллара в Украине вырос почти на 50 копеек. По состоянию на сегодня доллар стоит 27,8 грн.

Источник: «Минфин»