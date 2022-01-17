Гривня та долар. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 17 січня встановив Національний банк України.

Вартість долара зросла на 22 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. Євро подорожчав на 20 коп. Станом на 16 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,73 грн за 1 дол., а євро — 31,78 грн за європейську грошову одиницю. Таким чином 17 січня 1 дол. коштує 27,95 грн, а євро — 31,98 грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією ресурсу «Мінфін», Нацбанк двічі виходив на торги і продав спочатку близько 50 млн дол. через «запит кращого курсу» за ціною 27,95 грн і вище, а потім надвечір вийшов ще раз з продажем у тому ж форматі по 27,98 грн і вище. Долар подорожчав до 28 грн після того, як НБУ вдруге залишив ринок

Зазначається, що весь день гривня перебувала під тиском, а попит перевищував пропозицію. Після обіду обсяги торгів перевищили 250 млн дол., а це багато для українського ринку.

Також повідомляється, що станом на 14 січня обсяг ОВДП в обігу з початку січня скоротився на 9,74 млрд грн (-0,92%) до 1 трлн 44,7 млрд грн.

Як змінився портфель ОВДП:

у банків зменшився на 4,55 млрд грн до 538,6 млрд грн.

у юросіб «схуд» на 1,15 млрд грн до 81,25 млрд грн.

у фізосіб збільшився на 201,4 млн грн до 25,1 млрд грн.

у Нацбанку не змінився. Залишився на рівні 312,6 млрд грн.

Нагадаємо, українська гривня у 2022 році продовжує знецінюватися — за 14 днів січня офіційний курс долара в Україні виріс майже на 50 копійок. Станом на сьогодні долар коштує 27,8 грн.

Джерело: «Мінфін»