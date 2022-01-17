Біжи, Вова, біжи - як у Києві зустріли Порошенка

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Ракурс

Петро Порошенко повернувся до України.

Біля аеропорту «Київ» (Жуляни), де вранці 17 січня приземлився літак з Порошенком, зібралися приблизно 1−1,5 тис. людей.

Вони вигукують «Зелю геть!». В Жулянах також чимало гасел, які написали на банерах та розтяжках. Наприклад, такі:

«Порох є. Дамо вогню», «Повернемо гіднсть», «Україні потрібний Порох, а не ваЗЕлін», «Київ за Пороха», «Руки геть від Порошенка», «До булави треба голову», «Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя».

З імпровізованої сцени виступили прихильники Порошенко із «Євросолідарності» і лідери інших фракцій у Раді, наприклад, Кіра Рудик та Роман Костенко з «Голосу».

На летовищі дуже посилили охорону.

Нагадаємо, що засідання Печерського суду, на якому Порошенку мають обрати запобіжний захід, заплановане на сьогодні, воно має розпочатися об 11.00.

Порошенко пообіцяв, що прибуде до суду вчасно. Нагадаємо, що він 17 грудня виїхав з України. Це сталося через кілька годин після того, як ДБР не вдалося вручити екс-президенту повідомлення про підозру у «вугільній справі».

У вересні-листопаді 2021 року у провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та екс-мінсітру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями «фінансування тероризму», «держзрада» і «створення терористичної організації». В грудні підозру оголосили й Порошенку, при цьому суд 6 січня 2022 року арештував його майно.

Порошенко декілька разів підтверджував, що повернеться з-за кордону 17 січня і прийде на допит.