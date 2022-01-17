Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 січня, діагностували в 5 тис. 72 хворих.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Львівський, Харківській, Івано-Франківських областях та у Києві.

Про це у своїх соцмережах повідомило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Серед нових хворих 407 дітей та 72 медпрацівника.

За добу від ускладнень коронавірусу померди 78 громадян.

Відзначимо, що на вихідні кількість тестувань в країні традиційно менша, тому у ці дні реєструється й менша кількість заражень.

Минулого тижня кількість хворих на коронавірус в Україні почали збільшуватися у порівнняні із ситуацією напередодні Нового року. Але станом на 16 січня у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки залишалися тільки дві області — Івано-Франківська та Сумська.