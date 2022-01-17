Порошенко повертається на суд в Україну - трансляція із аеропорту

https://racurs.ua/ua/n165795-poroshenko-povertaietsya-na-sud-v-ukrayinu-translyaciya-iz-aeroportu.html

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Петро Порошенко, екс-президент Украни, повертається з Варшави до Києва. За розкладом о 9.10 його рейс приземлиться в Міжнародному аеропорту «Київ». Його зустрічають політичні соратники та прихильники.

Засідання Печерського суду, на якому Порошенкові мають обрати запобіжний захід, заплановане на сьогодні, воно має розпочатися об 11.00.

Цікаво, що о 9.30 в Держбюро розслідувань анонсували проведення чергового брифінгу по так званій «вугільній справі». Обіцяють оприлюднити нові записи які свідчать про злочини п’ятого президента. Раніше в ДБР припустили, що Порошенка можуть допитати спільно із Віктором Медведчуком.

Порошенко пообіцяв, що прибуде до суду вчасно.

На брифінгу у Варшаві 16 січня Порошенко припустив, що влада може змусити посадити у «Борисполі» чи іншому місті України.

Упродовж кількох днів правоохоронці Києва отримували телефонні погрози про замінування аеропорту «Київ».

Наразі на летовищі у Жулянах збираються люди. Тут дуже посилили охорону. У Жулянах тим часом уже збудували кордони поліції. Прилітає літак о 9:10.

Прихильники п’ятого президента встановлюють сцену перед входом в аеропорт. Орієнтовно о 8.00 мав розпочатися мітинг.

Порошенко 17 січня разом зі своїми однопартійцями прибув до аеропорту у Варшаві звідки о 07.40 за Києвом рейсовим літаком компанії Wizzair вилетів до Києва.

Порошенко супроводжують його дружина Марина, адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, нардепи від партії «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз, Ірина Фріз, Вікторія Сюмар, Артур Герасимов, Микола Княжицький, Софія Федина, Олексій Гончаренко, Михайло Забродський.

В аеропорту Варшави відбувся діалог Порошенка із російським журналістом. Екс-президент сказав йому, що не боїться арешту та порадив вивчати українську мову.

3 січня Порошенко запевнив, що його не посадити, а намагання Володимиру Зеленському ініціювати проти нього слідство назвавши наміром «відвернути увагу черговими політичними переслідуваннями».

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо схеми постачання впродовж 2014−2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності так званим ЛДНР групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року у провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та екс-мінсітру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями «фінансування тероризму», «держзрада» і «створення терористичної організації». В грудні підозру оголосили й Порошенку, при цьому суд 6 січня 2022 року арештував його майно.

Порошенко декілька разів підтверджував, що повернеться з-за кордону 17 січня і прийде на допит.