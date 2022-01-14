Перехресний допит Порошенка і Медведчука не виключили в ДБР

https://racurs.ua/ua/n165721-perehresnyy-dopyt-poroshenka-i-medvedchuka-ne-vykluchyly-v-dbr.html

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«Зустрінемося в суді», — так у ДБР прогнозують подальші слідчі дії у справі підозрюваного у держзраді Петра Порошенка.

Держбюро розслідувань не має наміру арештувати Порошенка в «Борисполі» після прильоту до України, повідомила 14 січня на брифінгу спікер-радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Водночас у цьому відомстві не виключають проведення перехресного допиту п’ятого президента та нардепа Віктора Медведчука.

Якщо у слідства буде така потреба і воно матиме відповідну базу, допит проведуть, — відповіла спікер ДБР у відповідь на запитання одного із журналістів.

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо схеми постачання впродовж 2014−2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям «ЛДНР» групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року у провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та екс-мінсітру енергетики Володимиру Демчишину.

Провадження розслідується за статтями «фінансування тероризму», «держзрада» і «створення терористичної організації». В грудні підозру оголосили й Порошенку, при цьому суд 6 січня 2022 року арештував його майно.

Порошенко декілька разів підтверджував, що повернеться з-за кордону 17 січня і прийде на допит.

Його адвокати виступили із вимогою призначити на 17 січня засідання суду щодо обрання Порошенку запобіжного заходу. Вони зазначили, що політик готовий добровільно прийти до суду.