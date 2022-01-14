Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука не исключили в ГБР

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«Встретимся в суде», — так в ГБР прогнозируют дальнейшие следственные действия по делу подозреваемого в госизмене Петра Порошенко.

Госбюро расследований не намерено арестовать Порошенко в «Борисполе» по прилету в Украину, сообщила 14 января на брифинге спикер-советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

В то же время в этом ведомстве не исключают проведение перекрестного допроса пятого президента и нардепа Виктора Медведчука.

Если следствие будет в этом нуждаться и будет иметь соответствующую базу, допрос проведут, — ответила спикер ГБР в ответ на вопрос одного из журналистов.

ГБР расследует уголовное производство по схеме снабжения на протяжении 2014−2015 годов угля из временно оккупированных территорий и содействии деятельности терорганизациям «ЛДНР» группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в производстве уже сообщено о подозрении нардепу Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину.

Уголовное производство расследуется по статьям «финансирование терроризма», «госмена» и «создание террористической организации». В декабре подозрение объявили и Порошенко, при этом суд 6 января 2022 года арестовал его имущество.

Порошенко несколько раз подтверждал, что вернется из-за границы 17 января и придет на допрос.

Его адвокаты выступили с требованием назначить на 17 января заседание суда по избранию Порошенко меры пресечения. Они отметили, что политик готов добровольно прийти в суд.