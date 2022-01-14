Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Скарб кельтів виявив археолог-аматор біля Берліна

Скарб кельтів виявив археолог-аматор біля Берліна (ФОТО)

14 січ 2022, 14:21
999

Скарб кельтів виявив археолог-аматор у Німеччині. У схованці неподалік від Берліна вдалося знайти 41 стародавню монету, яка була викарбувана понад дві тисячі років тому. Це перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі.

Скарб знайшов біля села Байц археолог-доброволець з Бранденбурзького державного управління спадщиною Вольфганг Херкт. Про це повідомила міністр культури Бранденбурга Манья Шюле, передає livescience.com.

Перша знайдена монета нагадала йому кришку маленької пляшки з-під лікеру, оскільки мала характерний вигин. Така особливість кельтських монет послужила джерелом німецької назви regenbogenschüsselchen, що перекладається як «райдужні кубки».


За словами нумізмата та наукового співробітника Монетного кабінету замку Фріденштайн у Німеччині Мар’янко Пілекіча, який вивчав скарб, за народним повір’ям, «райдужні кубки» знаходили там, де веселка торкалася землі. За ще однією легендою, «райдужні кубки» падали з неба та вважалися талісманами на удачу і предметами, які мають лікувальний ефект.

Нагадаємо, що німецькі археологи знайшли найбільший на території Баварії давньоримський монетний скарб. Він складається з майже 5 тис. 600 срібних монет важить близько 15 кг. Розмір скарбу еквівалентний 15-річній зарплаті солдата армії Римської імперії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів