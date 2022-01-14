Двовимірну карту Всесвіту створили науковці. Фото: chas.news

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Рекордно велику двовимірну карту Всесвіту створили астрофізики з Національної обсерваторії кіт-пік в штаті Арізона.

Група вчених збирала зображення і з'єднувала їх один з одним протягом шести років. Карту склали за допомогою астрономічного приладу під назвою DESI. Це масив, закріплений на телескопі Mayall і призначений для проведення спектрографічних досліджень галактик. Астрофізики заповнили лише 10% космічного атласу. Про це повідомляє видання Wired.

Завдяки приладу вдалося зібрати «павутину» з більш ніж 7,5 млн галактик. Цей пристрій може вимірювати точну відстань до галактик і їх випромінюване світло в діапазоні довжин хвиль, домагаючись одночасно кількісних і якісних показників. Астрономи переконують, що карта Всесвіту покриє близько третини неба — майже 14 тис. квадратних градусів.

Зазначається, що основна мета карти — ідентифікувати галактики й квазари, які буде знімати місія DESI, щоб точно визначити їх зміщення і відстань. Це дозволить дізнатися нову інформацію про темну енергію.

Щоранку ми отримуємо дані про 100 тис. галактик, які DESI збирає за ніч. На сьогоднішній день це найбільша карта Всесвіту, яка зайняла близько петабайта даних, — заявив науковий співробітник DESI Девід Шлегель.

Нагадаємо, науковці реконструювали еволюційну історію галактичного регіону і показати, як ланцюг подій, що почався приблизно 14 млн років тому, призвів до створення величезної пустки навколо Сонячної системи.

Джерело: Wired