Двумерную карту Вселенной создали ученые. Фото: chas.news

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Рекордно большую двумерную карту Вселенной создали астрофизики из Национальной обсерватории кит пик в штате Аризона.

Группа ученых собирала изображения и соединяла их друг с другом в течение шести лет. Карту составили с помощью астрономического прибора под названием DESI. Это массив, закрепленный на телескопе Mayall и предназначенный для проведения спектрографических исследований галактик. Астрофизики заполнили только 10% космического атласа. Об этом сообщает издание Wired.

Благодаря прибору удалось собрать «паутину» из более чем 7,5 млн галактик. Это устройство может измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. Астрономы уверяют, что карта Вселенной покроет около трети неба — почти 14 тыс. квадратных градусов.

Отмечается, что основная цель карты — идентифицировать галактики и квазары, которые будет снимать миссия DESI, чтобы точно определить их смещение и расстояние. Это позволит узнать новую информацию о темной энергии.

Каждое утро мы получаем данные о 100 тыс. галактик, которые DESI собирает за ночь. На сегодняшний день это самая большая карта Вселенной, которая заняла около петабайта данных, — заявил научный сотрудник DESI Дэвид Шлегель.

Напомним, ученые реконструировали эволюционную историю галактического региона и показать, как цепь событий, начавшийся примерно 14 млн лет назад, привел к созданию огромной пустоши вокруг Солнечной системы.

Источник: Wired