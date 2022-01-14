На фоне кибератаки сервис «Дія» перенес работу на «зеркало». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n165718-na-fone-kiberataki-servis-diya-perenes-rabotu-na-zerkalo.html

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После атаки хакеров при попытке зайти на сайт «Дії» происходит перенаправление на ссылку plan2.diia.gov.ua.

При этом залогиниться на сайте по указанной ссылке нельзя. Сервис на сайте имитирует работу и для использования по назначению является непригодным.

Сайт можно просматривать лишь в режиме «гостя». При этом мобильное приложение «Дія» продолжает работать.

Госспецсвязи сообщает, что кибератаке подверглись 70 сайтов. Это самая мощная атака за четыре года. К выяснению деталей подключились международные партнеры.

По словам представителя Госспецсвязи, на данный момент дальнейшие атаки не фиксируются, а некоторые сайты отключили умышленное, чтобы защитить.

Также в службе рассказали, что первыми о кибератаке сообщили «информационные ресурсы другой страны», однако не назвали какой.

Хотя украинские власти крайне скупы на публичные комментарии по утренней кибератаке, с западными журналистами некоторой информацией все же делятся.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил, что спикер МИД Украины Олег Николаенко намекнул ему, что за атакой стоит Россия.

Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом, — заявил Николенко в переписке с Миллером в Twitter.

Напомним, хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія», который не работает до сих пор. Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.