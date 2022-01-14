На тлі кібератаки сервіс «Дія» переніс роботу на «дзеркало». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n165718-na-tli-kiberataky-servis-diya-perenis-robotu-na-dzerkalo.html

Ракурс

Після атаки хакерів при спробі зайти на сайт «Дії» відбувається перенаправлення на посилання plan2.diia.gov.ua.

При цьому залогінитися на сайті за вказаним посиланням не можна. Сервіс на сайті імітує роботу та не приданий для використання за призначенням.

Сайт можна переглядати лише в режимі «гостя». При цьому мобільний додаток «Дія» продовжує працювати.

Держспецзв’язку повідомляє, що кібератаки зазнали 70 сайтів. Це найпотужніша атака за чотири роки. До з’ясування деталей приєдналися міжнародні партнери.

За словами представника Держспецзв’язку, наразі подальших атак не фіксують, а деякі сайти відключили навмисне, щоб захистити.

Також у службі розповіли, що першими про кібератаку повідомили «інформаційні ресурси іншої країни», однак не назвали якої.

Хоча українська влада мало коментує ранкову кібератаку, чиновники все ж поділилися деякою інформацією з західними журналістами.

Журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив, що речник МЗС України Олег Ніколаєнко натякнув йому, що за атакою стоїть Росія.

Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому, — заявив Ніколенко у листуванні з Міллером у Twitter.

Нагадаємо, хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія», який не працює донині. Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.