Як в Європі протидіють «Омікрону». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n165716-kazarmovyy-rejym-ta-vakcynaciya-yak-v-ievropi-protydiut-omikronu.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу в Європі б'є рекорди — у Франції за добу зафіксували близько 370 тис. хворих, а в Німеччині — понад 81 тис. інфікованих.

До березня 2022 року штамом коронавірусу «Омікрон» може заразитися половина європейського населення. Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі та Центральній Азії Ганс Клюґе, передає DW.

В Іспанії лікарні через брак фахівців повертають на роботу співробітників, які пішли на пенсію. В Італії від лікарів та медперсоналу вимагають відкласти заплановані на найближчий час відпустки, а від керівництва лікарень — перенесення планових операцій. У Великій Британії для допомоги лікарням направили сотні військовослужбовців. У Греції 90 лікарів з приватних клінік направили в державні медичні установи.

У Нідерландах влада не виключає можливості дозволити інфікованим медикам працювати, якщо вони переносять ковід безсимптомно. В університетській клініці Амстердама зараз позитивний тест у кожного четвертого співробітника.

Скоротити встановлені терміни перебування на карантині будь-яких інфікованих працівників, а не лише медперсоналу, планують у Німеччині. А в Швейцарії період самоізоляції вже скоротили з 10 до п’яти днів.

«Казармовий режим» для своїх співробітників оголосила німецька енергетична компанія E.on. Робітників розміщуватимуть безпосередньо на електростанціях для того, щоб мінімізувати для них ризики інфікування в домашніх умовах або в громадському транспорті дорогою на роботу. Подібний підхід вже запровадила австрійська компанія Wien Energie.

Робітників у Франції посилено переводять на віддалену роботу. А в Італії, Швейцарії та Німеччині в ресторанах та кафе треба пред’являти QR-коди, які підтверджують наявність щеплення або перенесений ковід.

Ключовим способом боротьби з пандемією в Європі, як і раніше, вважають вакцинацію та ревакцинацію населення. У Данії імунізували майже 80% населення, а кожен другий житель країни вже отримав бустерне щеплення.

Нагадаємо, у Канаді вирішили боротися з противниками вакцинації. Провінція Квебек запровадила податок для мешканців, які не вакцинувалися проти коронавірусу.

Джерело: DW