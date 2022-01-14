Как в Европе противодействуют «Омикрону». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n165716-kazarmennyy-rejim-i-vakcinaciya-kak-v-evrope-protivodeystvuut-omikronu.html

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Пандемия коронавируса в Европе бьет рекорды: во Франции за сутки зафиксировали около 370 тыс. больных, а в Германии — более 81 тыс. инфицированных.

К марту 2022 года штаммом коронавируса «Омикрон» может заразиться половина европейского населения. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе и Центральной Азии Ганс Клюге, передает DW.

В Испании больницы из-за нехватки специалистов возвращают на работу ушедших на пенсию сотрудников. В Италии от врачей и медперсонала требуют отложить запланированные на ближайшее время отпуска, а от руководства больниц — перенос плановых операций. В Великобритании для помощи больницам направили сотни военнослужащих. В Греции 90 врачей из частных клиник направили в государственные медицинские учреждения.

В Нидерландах власти не исключают возможности разрешить инфицированным медикам работать, если они переносят ковид бессимптомно. В университетской клинике Амстердама сейчас положительный тест у каждого четвертого сотрудника.

Сократить сроки пребывания на карантине любых инфицированных работников, а не только медперсонала, планируют в Германии. А в Швейцарии период самоизоляции уже сократили с 10 до пяти дней.

«Казарменный режим» для своих сотрудников объявила немецкая энергетическая компания E.on. Рабочих будут размещать непосредственно на электростанциях для того, чтобы минимизировать для них риски инфицирования в домашних условиях или в общественном транспорте по дороге на работу. Подобный подход уже ввела австрийская компания Wien Energie.

Рабочих во Франции усиленно переводят на удаленную работу. А в Италии, Швейцарии и Германии в ресторанах и кафе надо предъявлять QR-коды, подтверждающие наличие прививки или перенесенный ковид.

Ключевым способом борьбы с пандемией в Европе по-прежнему считают вакцинацию и ревакцинацию населения. В Дании иммунизировали почти 80% населения, а каждый второй житель страны уже получил бустерную прививку.

Напомним, в Канаде решили бороться с противниками вакцинации. Провинция Квебек ввела налог для жителей, которые не вакцинировались против коронавируса.

Источник: DW