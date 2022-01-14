Золотой тайник кельтов обнаружил археолог-любитель возле Берлина

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Ракурс

Сокровище кельтов обнаружил археолог-любитель в Германии. В тайнике неподалеку от Берлина удалось найти 41 старинную монету, которая была отчеканена более двух тысяч лет назад. Это первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге.

Клад нашел близ села Байц археолог-добровольец из Бранденбургского государственного управления наследием Вольфганг Херкт. Об этом сообщила министр культуры Бранденбурга Манья Шюле, пишет livescience.com.

Первая найденная монета напомнила ему крышку маленькой бутылки из-под ликера, поскольку имела характерный изгиб. Такая особенность кельтских монет послужила источником немецкого названия regenbogenschüsselchen, переводимого как «радужные кубки».

По словам нумизмата и научного сотрудника Монетного кабинета замка Фриденштайн в Германии, который изучал сокровище Марьянко Пилекича, по народному поверью, «радужные кубки» находили там, где радуга касалась земли. По еще одной легенде, «радужные кубки» падали с неба и считались талисманами на удачу и предметами, которые имеют лечебный эффект.

Напомним, что немецкие археологи собрали крупнейший на территории Баварии древнеримский монетный клад. Он состоит из почти 5 тыс. 600 серебряных монет и весит около 15 кг. Размер клада эквивалентен 15-годовому жалованию солдата армии Римской империи.