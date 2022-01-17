Порошенко возвращается на суд в Украину — трансляция из аэропорта

https://racurs.ua/n165795-poroshenko-vozvraschaetsya-na-sud-v-ukrainu-translyaciya-iz-aeroporta.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, возвращается из Варшавы в Киев. По расписанию в 9.10 его рейс приземлится в Международном аэропорту «Киев». Его встречают политические соратники и сторонники.

Заседание Печерского суда, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения, запланировано на сегодня, оно должно начаться в 11.00.

Интересно, что в 9.30 в Госбюро расследований анонсировали проведение очередного брифинга по так называемому «угольному делу». Обещают обнародовать новые записи, свидетельствующие о преступлениях пятого президента. Ранее в ГБР не исключали проведения перекрестного допроса Порошенко и Виктора Медведчука.

Порошенко пообещал, что прибудет в суд вовремя. На брифинге в Варшаве 16 января он предположил, что власти могут заставить посадить самолет в «Борисполе» или другом городе Украины.

За несколько дней правоохранители Киева получали телефонные угрозы о заминировании аэропорта «Киев».

Сейчас на аэродроме в Жулянах собираются люди. Здесь очень усилили охрану. В Жулянах с утра присутствуют значительные силы правоохранителей. Прилетает самолет в 9.10.

Сторонники пятого президента устанавливают сцену перед входом в аэропорт. Ориентировочно в 8.00 должен был начаться митинг.

Порошенко 17 января вместе со своими однопартийцами прибыл в аэропорт в Варшаве, откуда в 07.40 по Киеву рейсовым самолетом компании Wizzair вылетел в Киев.

Порошенко сопровождают его супруга Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федина, Алексей Гончаренко, Михаил Забродский.

В аэропорту Варшавы прошел диалог Порошенко с российским журналистом. Экс-президент сказал ему, что не боится ареста и посоветовал учить украинский язык.

3 января Порошенко заверил, что его не смогут посадить, а попытки Владимира Зеленского инициировать против него следствие назвал намерением «отвлечь внимание очередными политическими преследованиями».

ГБР расследует уголовное производство по поводу схемы снабжения на протяжении 2014−2015 годов угля из временно оккупированных территорий и содействия деятельности так называемым ЛДНР группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в производстве уже сообщено о подозрении нардепу Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину. Дело расследуется по статьям «финансирование терроризма», «госмена» и «создание террористической организации». В декабре 2021 года подозрение объявили и Порошенко, при этом суд 6 января 2022 года арестовал его имущество.

Порошенко несколько раз подтверждал, что вернется из-за границы 17 января и придет на допрос.