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Ракурс

17 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

16 янв 2022, 21:58
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Праздник завтра — 17 января — день чествования Собора 70 святых апостолов. Христос перед последней своей проповедью в Галилее избрал 70 апостолов, которые должны были стать «вестниками». Именно они обязывались распространить по миру благость о пришествии Христа. Ходили апостолы по два и проповедовали Евангелие во всех посещаемых городах.


В Собор 70 святых апостолов входят те, кто видел Христа или слышал о нем, а также их последователи. Некоторые из них были учениками 12 апостолов и часто сопровождали их. За проповеди и христианскую веру многие апостолы были арестованы и умерли в страшных мучениях. Когда сошел Святой Дух, то 70 апостолов начали проповедовать. А главная их заслуга в том, что именно они положили начало почитанию Святой Троицы.

Что нельзя делать в этот день:

  • подслушивать или подсматривать;
  • лучше не рассказывать другим о своих планах, если вы хотите, чтобы они сбылись.

Народные приметы:

  • на деревьях много снега — грядущий год удачным для пчеловодов будет;
  • полнолуние и чистое небо указывают на сильное наводнение весной;
  • небо безоблачное — к затяжным морозам;
  • услышать 17 января крик лисы — к непогоде;
  • если заря красная, будет ветер.

Источник: Ракурс


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