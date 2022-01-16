https://racurs.ua/n165794-17-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 17 января — день чествования Собора 70 святых апостолов. Христос перед последней своей проповедью в Галилее избрал 70 апостолов, которые должны были стать «вестниками». Именно они обязывались распространить по миру благость о пришествии Христа. Ходили апостолы по два и проповедовали Евангелие во всех посещаемых городах.

В Собор 70 святых апостолов входят те, кто видел Христа или слышал о нем, а также их последователи. Некоторые из них были учениками 12 апостолов и часто сопровождали их. За проповеди и христианскую веру многие апостолы были арестованы и умерли в страшных мучениях. Когда сошел Святой Дух, то 70 апостолов начали проповедовать. А главная их заслуга в том, что именно они положили начало почитанию Святой Троицы.

Что нельзя делать в этот день:

подслушивать или подсматривать;

лучше не рассказывать другим о своих планах, если вы хотите, чтобы они сбылись.

Народные приметы: