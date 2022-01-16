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17 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165794-17-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 17 января — день чествования Собора 70 святых апостолов. Христос перед последней своей проповедью в Галилее избрал 70 апостолов, которые должны были стать «вестниками». Именно они обязывались распространить по миру благость о пришествии Христа. Ходили апостолы по два и проповедовали Евангелие во всех посещаемых городах.
В Собор 70 святых апостолов входят те, кто видел Христа или слышал о нем, а также их последователи. Некоторые из них были учениками 12 апостолов и часто сопровождали их. За проповеди и христианскую веру многие апостолы были арестованы и умерли в страшных мучениях. Когда сошел Святой Дух, то 70 апостолов начали проповедовать. А главная их заслуга в том, что именно они положили начало почитанию Святой Троицы.
Что нельзя делать в этот день:
- подслушивать или подсматривать;
- лучше не рассказывать другим о своих планах, если вы хотите, чтобы они сбылись.
Народные приметы:
- на деревьях много снега — грядущий год удачным для пчеловодов будет;
- полнолуние и чистое небо указывают на сильное наводнение весной;
- небо безоблачное — к затяжным морозам;
- услышать 17 января крик лисы — к непогоде;
- если заря красная, будет ветер.
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