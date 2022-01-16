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Ракурс
Свято. Фото: istock

17 січня — яке свято відзначають і чого не можна робити

16 січ 2022, 21:58
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Свято завтра — 17 січня — день вшанування Собору 70 святих апостолів. Христос перед останньою своєю проповіддю у Галілеї, обрав 70 апостолів, які мали тимчасове призначення стати «вісниками». Саме вони повинні були розповсюдити по світу благу вість про прихід Христа. Ходили апостоли по двоє і проповідували Євангеліє в усіх містах, які відвідували.


В Собор 70 святих апостолів входять ті, хто бачив Христа або чув про нього, а також їхніх послідовників. Дехто з них були учнями 12 апостолів і часто супроводжували їх. За проповіді та християнську віру багато апостолів були заарештовані та померли в страшних муках. Коли зійшов Святий Дух, то 70 апостолів почали проповідувати. А головна їхня заслуга в тому, що саме вони започаткували шанування Святої Трійці.

Що не можна робити в цей день:

  • підслуховувати чи підглядати;
  • краще не розповідати іншим про свої плани, якщо ви хочете, щоб вони здійснилися.

Народні прикмети:

  • на деревах багато снігу — прийдешній рік вдалим для бджолярів буде;
  • повний місяць і чисте небо вказують на сильну повінь навесні;
  • небо безхмарне — до затяжних морозів;
  • почути 17 січня крик лисиці до негоди;
  • якщо зоря червона, буде вітер.

Джерело: Ракурс


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