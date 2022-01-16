Свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165794-17-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 17 січня — день вшанування Собору 70 святих апостолів. Христос перед останньою своєю проповіддю у Галілеї, обрав 70 апостолів, які мали тимчасове призначення стати «вісниками». Саме вони повинні були розповсюдити по світу благу вість про прихід Христа. Ходили апостоли по двоє і проповідували Євангеліє в усіх містах, які відвідували.

В Собор 70 святих апостолів входять ті, хто бачив Христа або чув про нього, а також їхніх послідовників. Дехто з них були учнями 12 апостолів і часто супроводжували їх. За проповіді та християнську віру багато апостолів були заарештовані та померли в страшних муках. Коли зійшов Святий Дух, то 70 апостолів почали проповідувати. А головна їхня заслуга в тому, що саме вони започаткували шанування Святої Трійці.

Що не можна робити в цей день:

підслуховувати чи підглядати;

краще не розповідати іншим про свої плани, якщо ви хочете, щоб вони здійснилися.

Народні прикмети: