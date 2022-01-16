Дві області України залишаються в «помаранчевій» зоні

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Володимирець.City»

https://racurs.ua/ua/n165775-dvi-oblasti-ukrayiny-zalyshautsya-v-pomarancheviy-zoni.html

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Адаптивний карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає періодичний перегляд карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації у відповідних регіонах.

Станом на сьогодні, 16 січня, в Україні у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області — Івано-Франківська та Сумська. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В обох «помаранчевих» областях протягом трьох попередніх днів спостерігалися перевищені показники коефіцієнта виявлення нових випадків інфікування.

Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.

Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення становить 210 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 січня, виявили ще понад 6,3 тис. нових випадків COVID-19.