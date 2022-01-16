В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Владимирец.City»

https://racurs.ua/n165775-dve-oblasti-ukrainy-ostautsya-v-oranjevoy-zone.html

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Адаптивный карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает периодический пересмотр карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в соответствующих регионах.

На сегодня, 16 января, в Украине в «оранжевой» зоне эпидемической опасности остаются две области — Ивано-Франковская и Сумская. Об этом свидетельствуют данные,

Две области Украины остаются в «оранжевой» зоне — карантин в Украине опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

В обеих «оранжевых» областях в течение трех предыдущих дней наблюдались превышенные показатели коэффициента выявления новых случаев инфицирования.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

В целом уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения составляет 210 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, были выявлены еще более 6,3 тыс. новых случаев COVID-19.